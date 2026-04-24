«Денвер» проиграл «Миннесоте» в третьем матче плей-офф НБА, несмотря на дабл-дабл Йокича

В ночь с 23 на 24 апреля мск на паркете «Таргет-центр» (Миннеаполис, США) завершился третий матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Тимбервулвз» и «Денвер Наггетс». Хозяева выиграли встречу со счётом 113:96. Счёт в серии — 2-1 в пользу «Миннесоты».

Лучшую результативность в составе «Миннесоты» показал защитник Айо Досунму, набравший 25 очков. Форвард Джейден Макдэниелс оформил дабл-дабл — 20 очков, 10 подборов и три передачи. Ещё одним дабл-даблом порадовал публику в этом матче центровой Руди Гобер, в его активе 10 очков, 12 подборов и три передачи.

Лучшим игроком в составе «Наггетс» стал серб Никола Йокич, который оформил дабл-дабл из 27 очков, 15 подборов и трёх передач.

Следующий матч между командами состоится на этой же арене 26 апреля.

В регулярном чемпионате «Наггетс» заняли третье место в Западной конференции. «Тимбервулвз» финишировали на шестом месте на Западе.