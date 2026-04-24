Главная Баскетбол Новости

Миннесота Тимбервулвз — Денвер Наггетс, результат матча 24 апреля 2026, счет 113:96, плей-офф НБА 2025-2026

«Денвер» проиграл «Миннесоте» в третьем матче плей-офф НБА, несмотря на дабл-дабл Йокича
Комментарии

В ночь с 23 на 24 апреля мск на паркете «Таргет-центр» (Миннеаполис, США) завершился третий матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Тимбервулвз» и «Денвер Наггетс». Хозяева выиграли встречу со счётом 113:96. Счёт в серии — 2-1 в пользу «Миннесоты».

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
24 апреля 2026, пятница. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
113 : 96
Денвер Наггетс
Денвер
Миннесота Тимбервулвз: Досунму - 25, Макдэниелс - 20, Эдвардс - 17, Дивинченцо - 15, Рэндл - 15, Гобер - 10, Хиланд - 6, Рид - 5, Филлипс, Инглс, Конли, Андерсон, Беранже
Денвер Наггетс: Йокич - 27, Мюррэй - 16, Хардуэй-младший - 11, Ннаджи - 10, Браун - 9, Строутер - 6, Джонс - 6, Джонсон - 6, Браун - 2, Джонс - 2, Пикетт - 1, Холмс, Валанчюнас

Лучшую результативность в составе «Миннесоты» показал защитник Айо Досунму, набравший 25 очков. Форвард Джейден Макдэниелс оформил дабл-дабл — 20 очков, 10 подборов и три передачи. Ещё одним дабл-даблом порадовал публику в этом матче центровой Руди Гобер, в его активе 10 очков, 12 подборов и три передачи.

Лучшим игроком в составе «Наггетс» стал серб Никола Йокич, который оформил дабл-дабл из 27 очков, 15 подборов и трёх передач.

Следующий матч между командами состоится на этой же арене 26 апреля.

В регулярном чемпионате «Наггетс» заняли третье место в Западной конференции. «Тимбервулвз» финишировали на шестом месте на Западе.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф НБА сезона-2025/2026
Плей-офф НБА — 2026. Первый раунд. LIVE!
Live
Плей-офф НБА — 2026. Первый раунд. LIVE!
