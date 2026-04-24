«Торонто» победил «Кливленд» и сократил разницу в счёте в серии в плей-офф НБА

Завершился третий матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 126:104.

Самыми результативными в составе победителей стали Ар Джей Барретт, на счету которого 33 очка, пять подборов и пять передач и Скотти Барнс, в его активе 33 очка, 11 ассистов и пять подборов.

Лучшую результативность в «Кливленде» показал Джеймс Харден, который набрал 18 очков, сделал четыре передачи и четыре подбора.

«Кливленд» ведёт в серии со счётом 2-1. Следующий матч между командами состоится в ночь на 26 апреля.

Напомним, действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер», которая в финальной серии прошлогоднего розыгрыша обыграла «Индиану Пэйсерс».