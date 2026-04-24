Монако — Барселона. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Торонто Рэпторс — Кливленд Кавальерс, результат матча 24 апреля 2026, счет 126:104, плей-офф НБА 2025-2026

«Торонто» победил «Кливленд» и сократил разницу в счёте в серии в плей-офф НБА
Комментарии

Завершился третий матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Торонто Рэпторс» принимал «Кливленд Кавальерс». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 126:104.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
24 апреля 2026, пятница. 03:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
126 : 104
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Торонто Рэпторс: Барнс - 33, Барретт - 33, Мюррей-Бойлс - 22, Баттл - 14, Ингрэм - 12, Пёлтль - 8, Могбо - 2, Шид - 2, Лоусон, Дик, Уолтер, Темпл, Джексон-Дэвис, Мамукелашвили
Кливленд Кавальерс: Харден - 18, Страс - 15, Мобли - 15, Митчелл - 15, Тайсон - 13, Аллен - 12, Уэйд - 5, Брайант - 3, Меррилл - 3, Шрёдер - 3, Проктор - 2, Портер, Эллис, Нэнс, Томлин

Самыми результативными в составе победителей стали Ар Джей Барретт, на счету которого 33 очка, пять подборов и пять передач и Скотти Барнс, в его активе 33 очка, 11 ассистов и пять подборов.

Лучшую результативность в «Кливленде» показал Джеймс Харден, который набрал 18 очков, сделал четыре передачи и четыре подбора.

«Кливленд» ведёт в серии со счётом 2-1. Следующий матч между командами состоится в ночь на 26 апреля.

Напомним, действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер», которая в финальной серии прошлогоднего розыгрыша обыграла «Индиану Пэйсерс».

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Плей-офф НБА — 2026. Первый раунд. LIVE!
Live
Плей-офф НБА — 2026. Первый раунд. LIVE!
