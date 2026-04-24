НБА: результаты матчей плей-офф на 24 апреля
В ночь на 24 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день первого раунда плей-офф сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники североамериканского баскетбола смогли посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.
Результаты игрового дня НБА 24 апреля:
- «Атланта Хоукс» — «Нью-Йорк Никс» — 109:108 (2-1);
- «Торонто Рэпторс» — «Кливленд Кавальерс» — 126:104 (1-2);
- «Миннесота Тимбервулвз» — «Денвер Наггетс» — 126:104 (2-1).
Напомним, действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер», которая в финальной серии прошлогоднего розыгрыша обыграла «Индиану Пэйсерс».
