НБА: результаты матчей плей-офф на 24 апреля

В ночь на 24 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день первого раунда плей-офф сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники североамериканского баскетбола смогли посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Результаты игрового дня НБА 24 апреля:

«Атланта Хоукс» — «Нью-Йорк Никс» — 109:108 (2-1);

«Торонто Рэпторс» — «Кливленд Кавальерс» — 126:104 (1-2);

«Миннесота Тимбервулвз» — «Денвер Наггетс» — 126:104 (2-1).

Напомним, действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер», которая в финальной серии прошлогоднего розыгрыша обыграла «Индиану Пэйсерс».