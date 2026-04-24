«Колорадо» в шаге от второго раунда КС, «Денвер» уступил «Миннесоте». Главное к утру
Третья победа «Колорадо Эвеланш» в третьем матче с «Лос-Анджелес Кингз» в 1/8 финала плей-офф НХЛ, второе поражение «Денвер Наггетс» в серии с «Миннесотой Тимбервулвз» первого раунда плей-офф НБА сезона-2025/2026, выездная победа «Краснодара» в матче со «Спартаком» в РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Лос-Анджелес» уступил «Колорадо» в матче плей-офф НХЛ, несмотря на ассист Панарина.
- «Денвер» проиграл «Миннесоте» в третьем матче плей-офф НБА, несмотря на дабл-дабл Йокича.
- «Краснодар» в гостях обыграл «Спартак» и сместил «Зенит» с первой строчки РПЛ.
- Мирра Андреева с победы стартовала на турнире WTA-1000 в Мадриде.
- «Бостон» с Задоровым и Хуснутдиновым проиграл «Баффало» в третьем матче серии плей-офф НХЛ.
- «Ахмат» и «Балтика» не выявили победителя в матче 26-го тура РПЛ.
- «Каролина» вновь обыграла «Оттаву» и повела 3-0 в серии плей-офф НХЛ.
- Кацута лидирует в первый день Ралли Канарских островов WRC. Ожье — седьмой, Грязин — 13-й.
- «Штутгарт» обыграл «Фрайбург» и вышел в финал Кубка Германии.
- «Атланта» обыграла «Нью-Йорк» в упорном матче и повела в серии плей-офф НБА.
