Монако — Барселона. Прямая трансляция
20:30 Мск
Расписание матчей плей-ин баскетбольной Евролиги — 2025/2026 на 24 апреля

Евролига: расписание матчей плей-ин на 24 апреля
В пятницу, 24 апреля, в Евролиге сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут посмотреть решающую встречу на стадии плей-ин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Евролига. Расписание плей-ин на 24 апреля:

20:30 мск — «Монако» — «Барселона».

По итогам первого дня плей-ин, который прошёл 21 апреля, сербский коллектив «Црвена Звезда» закончил своё выступление в нынешнем сезоне, покинув стадию плей-ин после поражения от «Барселоны». «Панатинаикос» обеспечил себе место в плей-офф, обыграв «Монако», где в первом раунде встретится с испанской «Валенсией», занявшей второе место по итогам регулярного чемпионата.

Календарь плей-офф Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф Евролиги сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Эксклюзив
Агент Рыжов высказался о возможном возвращении российских клубов в Евролигу
Комментарии
