Букер был оштрафован за критику судей после второго матча с «Оклахомой»

Защитник «Финикс Санз» Девин Букер получил штраф в размере $ 35 тыс. за публичную критику судейства после второго поражения в первом раунде плей-офф от «Оклахома-Сити Тандер» (107:120, 0-2), сообщает аккаунт ClutchPoints в социальной сети X.

После матча Букер жёстко высказался о работе арбитров, отдельно упомянув эпизод с техническим фолом, который судьи назначили после борьбы за мяч. Баскетболист дал понять, что подобные решения вредят восприятию игры и ставят под сомнение спортивную справедливость. При этом техническое замечание, выписанное по ходу встречи, позднее было отменено лигой.

«Оклахома-Сити Тандер» ведёт в серии со счётом 2-0. Следующий матч противостояния состоится 25 апреля на домашней площадке «Финикс Санз».