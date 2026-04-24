Монако — Барселона. Прямая трансляция
Букер был оштрафован за критику судей после второго матча с «Оклахомой»

Защитник «Финикс Санз» Девин Букер получил штраф в размере $ 35 тыс. за публичную критику судейства после второго поражения в первом раунде плей-офф от «Оклахома-Сити Тандер» (107:120, 0-2), сообщает аккаунт ClutchPoints в социальной сети X.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
23 апреля 2026, четверг. 04:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
120 : 107
Финикс Санз
Финикс
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 37, Холмгрен - 19, Уильямс - 19, Митчелл - 14, Дорт - 9, Хартенштайн - 9, Карузо - 7, Джо - 6, Маккейн, Уильямс, Уиггинс, Уоллес, Уильямс, Топич
Финикс Санз: Брукс - 30, Букер - 22, Грин - 21, О'Нил - 16, Игодаро - 7, Гиллеспи - 7, Малуач - 4, Данн, Коффи, Аллен, Буей, Хайсмит, Флеминг

После матча Букер жёстко высказался о работе арбитров, отдельно упомянув эпизод с техническим фолом, который судьи назначили после борьбы за мяч. Баскетболист дал понять, что подобные решения вредят восприятию игры и ставят под сомнение спортивную справедливость. При этом техническое замечание, выписанное по ходу встречи, позднее было отменено лигой.

«Оклахома-Сити Тандер» ведёт в серии со счётом 2-0. Следующий матч противостояния состоится 25 апреля на домашней площадке «Финикс Санз».

