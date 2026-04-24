Монако — Барселона. Прямая трансляция
Главный тренер «Сан-Антонио» оценил восстановление Вембаньямы после сотрясения

Главный тренер команды НБА «Сан-Антонио Спёрс» Митч Джонсон высказался о восстановлении 22-летнего центрового Виктора Вембаньямы, получившего сотрясение мозга.

«Виктор сейчас выглядит хорошо, он соблюдает все необходимые протоколы восстановления и поедет с командой на выезд. Насколько мне известно, вопрос об исключении Виктора из состава даже не рассматривался. Все требования этой процедуры строго контролируются лигой. Лишь надеемся, что процесс восстановления будет идти так же успешно.

Пока нам остаётся только придерживаться всех рекомендаций специалистов и ждать дальнейшего развития ситуации. Для нас главный приоритет — здоровье Виктора, поэтому не собираемся рисковать им, форсируя события. Его возвращение зависит исключительно от темпов выздоровления и соблюдения всех протоколов, созданных для таких случаев», — приводит слова Джонсона издание Katu.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Вембаньяма упал на паркет и получил сотряс. Без Виктора «Сан-Антонио» провалил концовку
OMG
Вембаньяма упал на паркет и получил сотряс. Без Виктора «Сан-Антонио» провалил концовку
Плей-офф НБА — 2026. Первый раунд. LIVE!
Live
Плей-офф НБА — 2026. Первый раунд. LIVE!
