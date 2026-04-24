Монако — Барселона. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

«Миннесота» в третьем матче с «Денвером» в плей-офф установила историческое достижение
Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз» по итогам третьего матча плей-офф с «Денвер Наггетс» (113:96, 2-1) установила историческое достижение.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
24 апреля 2026, пятница. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
113 : 96
Денвер Наггетс
Денвер
Миннесота Тимбервулвз: Досунму - 25, Макдэниелс - 20, Эдвардс - 17, Дивинченцо - 15, Рэндл - 15, Гобер - 10, Хиланд - 6, Рид - 5, Филлипс, Инглс, Конли, Андерсон, Беранже
Денвер Наггетс: Йокич - 27, Мюррэй - 16, Хардуэй-младший - 11, Ннаджи - 10, Браун - 9, Строутер - 6, Джонс - 6, Джонсон - 6, Браун - 2, Джонс - 2, Пикетт - 1, Холмс, Валанчюнас

«Миннесота Тимбервулвз» — первая команда в истории плей-офф НБА, которой удалось сдержать двух игроков, набиравших в регулярном сезоне 25+ очков за игру с попаданиями точностью ниже 30% при как минимум 15 попытках в одном матче.

Йокич: 7 из 26 (26,9%)
Мюррей: 5 из 17 (29,4%)», — говорится в сообщении optaSTATS в социальной сети Х.

Лучшую результативность в составе «Миннесоты» показал защитник Айо Досунму, набравший 25 очков. Форвард Джейден Макдэниелс оформил дабл-дабл — 20 очков, 10 подборов и три передачи.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф НБА сезона-2025/2026
