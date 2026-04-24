Монако — Барселона. Прямая трансляция
Матчи мадридского «Реала» и «Хапоэля» в плей-офф Евролиги пройдут со зрителями

Испанский клуб «Реал» из Мадрида подтвердил, что домашние матчи серии плей-офф Евролиги с «Хапоэлем» из Тель-Авива состоятся в присутствии болельщиков, однако посещаемость арены будет ограничена, сообщается в официальном заявлении клуба.

Евролига . 1/4 финала. 1-й матч
29 апреля 2026, среда. 21:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
По решению властей Мадрида на встречи допустят около 8 тыс. владельцев сезонных абонементов. Игры пройдут при усиленных мерах безопасности — зрителей будут пускать только после проверки документов, на матчах задействуют 450 сотрудников полиции, а гостевым болельщикам вход будет запрещён. Передние ряды арены Movistar Arena останутся пустыми для создания дополнительного безопасного периметра.

На трибуны смогут попасть только владельцы абонементов и клиенты VIP-зон. Если абонемент передан другому человеку, посетитель обязан предъявить собственный документ и письменное разрешение от владельца.

Ранее матчи с израильскими клубами в ряде случаев проходили без зрителей из-за повышенных мер безопасности. По информации испанских СМИ, решение допустить публику было принято после давления со стороны активных фанатских групп, которые настаивали на открытии арены и ссылались на опыт других европейских стран, где уже проводились встречи повышенного риска со зрителями.

Первые матчи серии пройдут 29 апреля и 1 мая в Мадриде.

Сейчас читают:
«Хапоэль» проведёт домашние матчи плей-офф Евролиги в Ботевграде
