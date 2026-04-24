Монако — Барселона. Прямая трансляция
«Старик, который не может играть». Уиндхорст — о подготовке ESPN к уходу Леброна из НБА

Журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст высказался о том, как в начале сезона-2025/2026 из-за формы 41-летнего Леброна Джеймса, выступающего за клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», в издании начинали готовиться к его уходу из спорта.

«Встретился со своими боссами и сказал: «Знаете, возможно, нам стоит начать планировать контент на случай, если Джеймс уйдёт из спорта, потому что он выглядит как старик, который уже не может играть». И он так выглядел, потому что не мог толком тренироваться всё лето. У него не было тренировочного лагеря. Но по ходу сезона Леброн привёл себя в лучшую форму.

А к тому времени, когда наступила весна, когда он действительно был нужен, оказался просто в отличной форме. Всё, что Леброн делает между играми, чтобы сохранить спину здоровой и привести себя в хорошую физическую форму, было великолепно. Также в середине этого года он сделал шаг назад или в сторону, как хотите, чтобы их «химия» лучше работала с Остином Ривзом и Лукой Дончичем», — рассказал Уиндхорст на YouTube-канале Dan Patrick Show.

