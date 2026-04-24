Монако — Барселона. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Макдэниелс — о серии с «Денвером»: нас мотивирует уже сам факт игры с ними

Макдэниелс — о серии с «Денвером»: нас мотивирует уже сам факт игры с ними
Форвард «Миннесоты Тимбервулвз» Джейден Макдэниелс прокомментировал настрой команды после победы над «Денвер Наггетс». «Миннесота» повела в серии плей-офф со счётом 2-1.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
24 апреля 2026, пятница. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
113 : 96
Денвер Наггетс
Денвер
Миннесота Тимбервулвз: Досунму - 25, Макдэниелс - 20, Эдвардс - 17, Дивинченцо - 15, Рэндл - 15, Гобер - 10, Хиланд - 6, Рид - 5, Филлипс, Инглс, Конли, Андерсон, Беранже
Денвер Наггетс: Йокич - 27, Мюррэй - 16, Хардуэй-младший - 11, Ннаджи - 10, Браун - 9, Строутер - 6, Джонс - 6, Джонсон - 6, Браун - 2, Джонс - 2, Пикетт - 1, Холмс, Валанчюнас

«Нас по-настоящему мотивирует уже сам факт, что мы играем с «Денвер Наггетс». Этого вполне достаточно. Просто выходить против них. Нам не особо важно, что они говорят. Уже номер и название у них на груди заставляют нас играть вот так», — приводит слова Макдэниелса аккаунт ClutchPoints в социальной сети X.

Ранее Макдэниелс жёстко высказался о защите «Денвера», заявив, что у соперника слабые оборонительные игроки. Сам баскетболист в последнем матче с «Наггетс» оформил дабл-дабл — 20 очков, 10 подборов и три результативные передачи.

Календарь плей-офф НБА в сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА в сезоне-2025/2026
Материалы по теме
Йокича закрыли как следует. «Денвер» болезненно проиграл и отстаёт в серии
Йокича закрыли как следует. «Денвер» болезненно проиграл и отстаёт в серии
