Макдэниелс — о серии с «Денвером»: нас мотивирует уже сам факт игры с ними

Форвард «Миннесоты Тимбервулвз» Джейден Макдэниелс прокомментировал настрой команды после победы над «Денвер Наггетс». «Миннесота» повела в серии плей-офф со счётом 2-1.

«Нас по-настоящему мотивирует уже сам факт, что мы играем с «Денвер Наггетс». Этого вполне достаточно. Просто выходить против них. Нам не особо важно, что они говорят. Уже номер и название у них на груди заставляют нас играть вот так», — приводит слова Макдэниелса аккаунт ClutchPoints в социальной сети X.

Ранее Макдэниелс жёстко высказался о защите «Денвера», заявив, что у соперника слабые оборонительные игроки. Сам баскетболист в последнем матче с «Наггетс» оформил дабл-дабл — 20 очков, 10 подборов и три результативные передачи.