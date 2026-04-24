Тренер «Зенита» Радоньич обозначил задачу на серию плей-офф с «Уралмашем»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Деян Радоньич высказался о настрое санкт-петербургского коллектива на первый раунд плей-офф сезона-2025/2026, где его подопечные проведут серию с екатеринбургским «Уралмашем».

«Недавно мы играли против них. Они провели с нами действительно хороший матч. Поэтому наш фокус будет на первой игре. Мы должны быть готовы вложить много энергии и показать достаточно хороший уровень. Наша цель — выиграть первую игру, а затем думать о следующих матчах. Наша задача — быть лучше «Уралмаша», конечно, выйти в полуфинал», — приводит слова Радоньича пресс-служба команды.