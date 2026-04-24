Евролига представила первую пятёрку всех звёзд регулярного чемпионата сезона-2025/2026

Пресс-служба Евролиги опубликовала первую пятёрку игроков, попавших в символическую сборную лучших по итогам регулярного чемпионата сезона-2025/2026.

Первая пятёрка сборной всех звёзд Евролиги сезона-2025/2026:

1. Элайджа Брайант («Хапоэль» Тель-Авив).

2. Сильвен Франсиско («Жальгирис»).

3. Никола Милутинов («Олимпиакос»).

4. Жан Монтеро («Валенсия»)

5. Александар Везенков («Олимпиакос»).

В пятницу, 24 апреля, состоится заключительный матч стадии плей-ин. По итогам первого дня плей-ин, который прошёл 21 апреля, сербский коллектив «Црвена Звезда» закончил своё выступление в нынешнем сезоне, покинув стадию плей-ин после поражения от «Барселоны». «Панатинаикос» обеспечил себе место в плей-офф, обыграв «Монако», где в первом раунде встретится с испанской «Валенсией», занявшей второе место по итогам регулярного чемпионата.