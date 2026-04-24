Майк Джеймс подтвердил уход из «Монако» по окончании сезона

Разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс заявил, что покинет клуб после завершения текущего сезона и летом выйдет на рынок свободных агентов.

Отвечая на вопрос о будущем и сообщениях о контракте до 2027 года, Джеймс достаточно резко ответил:

«Ещё говорят, что Элвис [Пресли] жив. Нет. Я нигде ничего не подписывал и ни с кем не разговаривал. Сейчас думаю только о том, чтобы закончить сезон», — приводит слова Джеймса L’Équipe.

Джеймс выступает за «Монако» с 2021 года и стал ключевой фигурой в росте клуба на европейском уровне. Вместе с командой он дважды выходил в «Финал четырёх» Евролиги — в 2023 и 2025 годах, включая первый в истории клуба финал турнира. В 2024 году американец получил награду MVP Евролиги, а также стал лучшим бомбардиром в истории соревнования.

В текущем сезоне Джеймс в среднем набирает 16,7 очка, делает 3,4 подбора и 6,5 передачи за 35 матчей Евролиги.