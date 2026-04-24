Карданахишвили признан MVP апреля в Единой лиге ВТБ

Разыгрывающий «Уралмаша» Антон Карданахишвили стал самым ценным игроком апреля в сезоне-2025/2026 Единой лиги ВТБ.

По итогам месяца защитник в среднем набирал 10 очков, делал 6,2 передачи, 3,2 подбора за матч. В апреле «Уралмаш» одержал четыре победы в пяти встречах, включая успехи в играх с соперниками из первой четвёрки турнирной таблицы. Команда Антона Юдина обыграла УНИКС (82:74) и «Зенит» (82:69).

Карданахишвили стал самым эффективным игроком матча с казанским клубом, вошёл в число лучших во встрече с петербуржцами, а также был включён в символическую пятёрку недели.

В четвертьфинале плей-офф Единой лиги ВТБ «Уралмаш» встретится с «Зенитом». Первый матч серии состоится 26 апреля в Санкт-Петербурге.

