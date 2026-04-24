Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Зенита» обозначил плюсы от шестого поражения от ЦСКА в сезоне-2025/2026

Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Деян Радоньич прокомментировал шестое поражение в сезоне-2025/2026 от ЦСКА (74:83). Четырежды санкт-петербуржцы проиграли в регулярном чемпионате, ещё раз — в полуфинале WINLINE Basket Cup, а также в матче за Суперкубок Единой лиги в сентябре 2025-го.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
74 : 83
ЦСКА
Москва
Зенит: Джузэнг - 18, Фрейзер - 17, Роберсон - 12, Мартюк - 10, Бако - 7, Земский - 5, Воронцевич - 3, Емченко - 2, Щербенев, Вольхин, Узинский
ЦСКА: Тримбл - 17, Кливленд - 16, Жан-Шарль - 12, Астапкович - 9, Уэйр - 6, Руженцев - 6, Ухов - 6, Курбанов - 6, Карпенко - 3, Антонов - 1, Митрович - 1, Ганькевич

«Поздравляю ЦСКА с победой. Перед игрой я говорил, что нам нужно сделать, что будет для нас очень важно, потому что впереди была тяжёлая игра с ЦСКА, а через два-три дня после неё — первая игра плей-офф. При всех наших обстоятельствах подготовиться к матчу было непросто. В целом, если говорить об игре, могу сказать, что в какие-то отрезки сделали много хороших вещей на обеих сторонах площадки. В какие-то — получилось не очень. Также для меня очень важно, что мы не сдались. Последние несколько минут играли с полной энергией, концентрация была хорошей, пытались вернуться в игру, но опытная команда — в конце концов они не позволили нам этого сделать.

Сейчас у нас есть несколько дней до первой игры плей-офф, должны быть готовы к ней. Это наш фокус и наша цель — выглядеть достаточно хорошо, чтобы выиграть первые матчи четвертьфинала. А затем уже думать о следующих играх», — приводит слова Радоньича пресс-служба команды.

Материалы по теме
«Зениту» так и не покорился ЦСКА. Клубы зажгли перед стартом плей-офф
«Зениту» так и не покорился ЦСКА. Клубы зажгли перед стартом плей-офф
Материалы по теме
Тренер «Зенита» Радоньич обозначил задачу на серию плей-офф с «Уралмашем»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android