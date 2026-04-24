Евролига представила вторую пятёрку всех звёзд регулярного чемпионата сезона-2025/2026

Пресс-служба Евролиги опубликовала пятёрку игроков, попавших во вторую символическую сборную лучших по итогам регулярного чемпионата сезона-2025/2026.

Вторая пятёрка сборной всех звёзд Евролиги сезона-2025/2026:

1. Уэйд Болдуин («Барселона»).
2. Тайлер Дорси («Олимпиакос»).
3. Тэйлен Хортон-Такер («Фенербахче»).
4. Кендрик Нанн («Панатинаикос»).
5. Уолтер Тавареш («Реал» Мадрид).

Победителем регулярного чемпионата сезона-2025/2026 cтал греческий «Олимпиакос». Для афинского клуба это вторая победа подряд в регулярках элитного европейского турнира. В пятницу, 24 апреля, состоится заключительный матч плей-ин между «Барселоной» и «Монако», по итогам которого определится последний клуб-участник плей-офф.

