Евролига представила вторую пятёрку всех звёзд регулярного чемпионата сезона-2025/2026

Пресс-служба Евролиги опубликовала пятёрку игроков, попавших во вторую символическую сборную лучших по итогам регулярного чемпионата сезона-2025/2026.

Вторая пятёрка сборной всех звёзд Евролиги сезона-2025/2026:

1. Уэйд Болдуин («Барселона»).

2. Тайлер Дорси («Олимпиакос»).

3. Тэйлен Хортон-Такер («Фенербахче»).

4. Кендрик Нанн («Панатинаикос»).

5. Уолтер Тавареш («Реал» Мадрид).

Победителем регулярного чемпионата сезона-2025/2026 cтал греческий «Олимпиакос». Для афинского клуба это вторая победа подряд в регулярках элитного европейского турнира. В пятницу, 24 апреля, состоится заключительный матч плей-ин между «Барселоной» и «Монако», по итогам которого определится последний клуб-участник плей-офф.