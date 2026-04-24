Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сергей Базаревич — о допуске молодёжной сборной России 3х3: позитивный шаг

Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Сергей Базаревич прокомментировал новость о допуске молодёжных национальных команд России по баскетболу 3х3 к Лиге наций ФИБА — 2026.

— Удивились, когда узнали новость, что ФИБА допустила молодёжные сборные России 3х3 до Лиги наций?
— Не удивился, но очень обрадовался.

— Стало ли у вас больше надежд на возвращение основных сборных в формате 5х5?
— Трудно сказать однозначно, но, наверное, это позитивный шаг к тому, чтобы национальная команда вернулась на официальные турниры, — сказал Базаревич в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Соревнования пройдут летом 2026 года в Китае и Малайзии. Это первый случай допуска российской национальной команды к международным стартам после отстранения, введённого в марте 2022 года.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android