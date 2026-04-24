Сергей Базаревич — о допуске молодёжной сборной России 3х3: позитивный шаг

Бывший главный тренер сборной России Сергей Базаревич прокомментировал новость о допуске молодёжных национальных команд России по баскетболу 3х3 к Лиге наций ФИБА — 2026.

— Удивились, когда узнали новость, что ФИБА допустила молодёжные сборные России 3х3 до Лиги наций?

— Не удивился, но очень обрадовался.

— Стало ли у вас больше надежд на возвращение основных сборных в формате 5х5?

— Трудно сказать однозначно, но, наверное, это позитивный шаг к тому, чтобы национальная команда вернулась на официальные турниры, — сказал Базаревич в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Соревнования пройдут летом 2026 года в Китае и Малайзии. Это первый случай допуска российской национальной команды к международным стартам после отстранения, введённого в марте 2022 года.