Базаревич — о возможном возвращении российских клубов: Евролига имеет мало общего с ФИБА

Бывший главный тренер сборной России Сергей Базаревич высказался о возможном возвращении российских клубов на международные турниры на фоне новости о допуске молодёжной национальной команды России 3х3 к Лиге наций ФИБА — 2026

— Стоит ли ждать чего-то подобного в клубном баскетболе?

— На этот вопрос ответить сложно. Клубные соревнования, особенно Евролига и Еврокубок, имеют мало общего с ФИБА, — сказал Базаревич в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Решение принято на основании рекомендации Международного олимпийского комитета. В соответствии с ней российским и белорусским командам в категории U21 разрешено участие в конференциях юношеской Лиги наций в формате 3×3, которые пройдут в Китае и Малайзии.