Источник: «Хьюстон» может обменять Шенгюна ради недовольной суперзвезды

«Хьюстон Рокетс» этим летом может рассмотреть вариант с обменом центрового Алперена Шенгюна ради приобретения звёздного игрока, если на рынке появится недовольная своим положением суперзвезда, сообщает аккаунт NBA Base со ссылкой на журналиста The Athletic Уилла Гиллори.

По информации, такой сценарий возможен в случае раннего вылета команды из плей-офф. В качестве примера называются Яннис Адетокунбо, Кавай Леонард и Донован Митчелл.

В первом раунде плей-офф НБА «Рокетс» уступают «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 0-2 в серии. В первой игре серии Шенгюн стал самым результативным игроком команды, набрав 19 очков. Во втором матче он уступил по результативности только Кевину Дюранту, но стал самым полезным игроком «Хьюстона».