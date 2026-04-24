«Умру раньше». Пол Пирс назвал клубы НБА, которые не станут чемпионами при его жизни

48-летний американский баскетболист, член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Пол Пирс назвал коллективы североамериканской лиги, которые не станут чемпионами при его жизни.

«Есть четыре команды, которые не выигрывали при мне. И я до сих пор не верю, что эти команды способны выиграть титул при мне. Это «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Нью-Йорк Никс», «Атланта Хоукс» и «Сакраменто Кингз». Я умру раньше, чем они выиграют. Я гарантированно уже буду мёртв, прежде чем кто-то из них сможет в следующий раз выиграть чемпионат», — сказал Пирс на YouTube-канале No Fouls Given.

«Портленд» взял титул в 1977-м, в тот же год, когда родился Пол. Но поскольку финал был сыгран 5 июня, а Пирс родился 13 октября, он не застал чемпионство команды.