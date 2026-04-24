Аналитик НБА выразил обеспокоенность игрой Николы Йокича в плей-офф

Аналитик НБА Кевин О'Коннор обратил внимание на спад в игре центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича в серии первого раунда плей-офф с «Миннесотой Тимбервулвз». В третьем матче серии «Денвер» проиграл со счётом 96:113.

«Никола Йокич реализовал лишь пять из 24 трёхочковых в серии. Огромная проблема для «Денвера»: после возвращения с травмы в январе Йокич попадал 32% из-за дуги, тогда как до этого его показатель составлял 44%, а в прошлом сезоне — 42%. Какова бы ни была причина, результат один — трёхочковый бросок покинул его на месяцы. Это вредит нападению «Денвера», так как «Тимбервулвз» могут отступать от Йокича, закрывая «краску».

И Йокич не компенсирует это, потому что Руди Гобер блокирует его и внутри и он допускает несвойственные ему небрежные потери. Вдобавок он не справляется и в защите. Трудно верить в шансы «Денвера», если только Йокич не прекратит выдавать худшую серию плей-офф в своей карьере», — написал О'Коннор на своей странице в социальной сети X.