Аналитик НБА выразил обеспокоенность игрой Николы Йокича в плей-офф

Аналитик НБА Кевин О'Коннор обратил внимание на спад в игре центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича в серии первого раунда плей-офф с «Миннесотой Тимбервулвз». В третьем матче серии «Денвер» проиграл со счётом 96:113.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
24 апреля 2026, пятница. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
113 : 96
Денвер Наггетс
Денвер
Миннесота Тимбервулвз: Досунму - 25, Макдэниелс - 20, Эдвардс - 17, Дивинченцо - 15, Рэндл - 15, Гобер - 10, Хиланд - 6, Рид - 5, Филлипс, Инглс, Конли, Андерсон, Беранже
Денвер Наггетс: Йокич - 27, Мюррэй - 16, Хардуэй-младший - 11, Ннаджи - 10, Браун - 9, Строутер - 6, Джонс - 6, Джонсон - 6, Браун - 2, Джонс - 2, Пикетт - 1, Холмс, Валанчюнас

«Никола Йокич реализовал лишь пять из 24 трёхочковых в серии. Огромная проблема для «Денвера»: после возвращения с травмы в январе Йокич попадал 32% из-за дуги, тогда как до этого его показатель составлял 44%, а в прошлом сезоне — 42%. Какова бы ни была причина, результат один — трёхочковый бросок покинул его на месяцы. Это вредит нападению «Денвера», так как «Тимбервулвз» могут отступать от Йокича, закрывая «краску».

И Йокич не компенсирует это, потому что Руди Гобер блокирует его и внутри и он допускает несвойственные ему небрежные потери. Вдобавок он не справляется и в защите. Трудно верить в шансы «Денвера», если только Йокич не прекратит выдавать худшую серию плей-офф в своей карьере», — написал О'Коннор на своей странице в социальной сети X.

