Новичок «Торонто» Мюррей-Бойлс повторил достижение Мэджика Джонсона и Тони Паркера

Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Коллин Мюррей-Бойлс вошёл в историю НБА, присоединившись к легендарным баскетболистам Мэджику Джонсону и Тони Паркеру.

В третьем матче первого раунда плей-офф с «Кливленд Кавальерс» (126:104) 20-летний баскетболист набрал 22 очка, реализовав 11 из 15 бросков с игры (73,3%), и сделал восемь подборов. Таким образом, он стал всего третьим игроком в истории плей-офф НБА в возрасте 21 года и младше, которому удалось набрать 20 и более очков с точностью бросков не менее 70%, сообщает Basket News.

Мюррей-Бойлс помог «Торонто» сократить отставание в серии до 1-2 после двух поражений в гостях. Четвёртый матч состоится в воскресенье в Торонто.