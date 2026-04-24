Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Новичок «Торонто» Мюррей-Бойлс повторил достижение Мэджика Джонсона и Тони Паркера

Новичок «Торонто» Мюррей-Бойлс повторил достижение Мэджика Джонсона и Тони Паркера
Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Коллин Мюррей-Бойлс вошёл в историю НБА, присоединившись к легендарным баскетболистам Мэджику Джонсону и Тони Паркеру.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
24 апреля 2026, пятница. 03:00 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
126 : 104
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Торонто Рэпторс: Барнс - 33, Барретт - 33, Мюррей-Бойлс - 22, Баттл - 14, Ингрэм - 12, Пёлтль - 8, Могбо - 2, Шид - 2, Лоусон, Дик, Уолтер, Темпл, Джексон-Дэвис, Мамукелашвили
Кливленд Кавальерс: Харден - 18, Страс - 15, Мобли - 15, Митчелл - 15, Тайсон - 13, Аллен - 12, Уэйд - 5, Брайант - 3, Меррилл - 3, Шрёдер - 3, Проктор - 2, Портер, Эллис, Нэнс, Томлин

В третьем матче первого раунда плей-офф с «Кливленд Кавальерс» (126:104) 20-летний баскетболист набрал 22 очка, реализовав 11 из 15 бросков с игры (73,3%), и сделал восемь подборов. Таким образом, он стал всего третьим игроком в истории плей-офф НБА в возрасте 21 года и младше, которому удалось набрать 20 и более очков с точностью бросков не менее 70%, сообщает Basket News.

Мюррей-Бойлс помог «Торонто» сократить отставание в серии до 1-2 после двух поражений в гостях. Четвёртый матч состоится в воскресенье в Торонто.

