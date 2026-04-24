Йокич прокомментировал отсутствие Аарона Гордона в третьем матче серии с «Миннесотой»

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич заявил, что знал об отсутствии форварда Аарона Гордона ещё за два дня до третьего матча первого раунда плей-офф с «Миннесотой Тимбервулвз» и это не стало для него неожиданностью.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
24 апреля 2026, пятница. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
113 : 96
Денвер Наггетс
Денвер
Миннесота Тимбервулвз: Досунму - 25, Макдэниелс - 20, Эдвардс - 17, Дивинченцо - 15, Рэндл - 15, Гобер - 10, Хиланд - 6, Рид - 5, Филлипс, Инглс, Конли, Андерсон, Беранже
Денвер Наггетс: Йокич - 27, Мюррэй - 16, Хардуэй-младший - 11, Ннаджи - 10, Браун - 9, Строутер - 6, Джонс - 6, Джонсон - 6, Браун - 2, Джонс - 2, Пикетт - 1, Холмс, Валанчюнас

«Нет, мы знали об этом два дня назад. Я знал, я лично, думаю», — сказал Йокич на послематчевой пресс-конференции.

Йокич также подчеркнул, что в команде знали о ситуации заранее и подготовились к ней, поэтому отсутствие Гордона не стало шоком.

«Денвер» вышел на игру без Гордона, который пропустил встречу из-за травмы икроножной мышцы. «Наггетс» перестроили стартовую пятёрку — вместо Гордона вышел Спенсер Джонс. Тем не менее команда уступила «Миннесоте» со счётом 96:113.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Аналитик НБА выразил обеспокоенность игрой Николы Йокича в плей-офф
