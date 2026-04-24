Йокич прокомментировал отсутствие Аарона Гордона в третьем матче серии с «Миннесотой»

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич заявил, что знал об отсутствии форварда Аарона Гордона ещё за два дня до третьего матча первого раунда плей-офф с «Миннесотой Тимбервулвз» и это не стало для него неожиданностью.

«Нет, мы знали об этом два дня назад. Я знал, я лично, думаю», — сказал Йокич на послематчевой пресс-конференции.

Йокич также подчеркнул, что в команде знали о ситуации заранее и подготовились к ней, поэтому отсутствие Гордона не стало шоком.

«Денвер» вышел на игру без Гордона, который пропустил встречу из-за травмы икроножной мышцы. «Наггетс» перестроили стартовую пятёрку — вместо Гордона вышел Спенсер Джонс. Тем не менее команда уступила «Миннесоте» со счётом 96:113.