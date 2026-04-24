Аналитик ESPN обвинил Микала Бриджеса в том, что Адетокунбо не перешёл в «Нью-Йорк»

Аналитик ESPN Стивен Эй Смит раскритиковал форварда «Нью-Йорк Никс» Микала Бриджеса, назвав его причиной, по которой двукратный MVP Яннис Адетокунбо не оказался в составе «Никс».

«Вы, кучка жалких задниц прямо сейчас! Я схожу с ума. Микал Бриджес, мёд окончен, чувак! Чего мы не ожидали, так это того, что вы отдадите за него пять выборов в первом раунде. В матче с «Атлантой Хоукс» Микал Бриджес не набрал ни очка.

Я смотрю на кучу нулей, кучу «пончиков». Вот почему у нас сейчас нет Янниса в составе «Нью-Йорк Никс». Мёд окончен. Джош Харт, Мистер два очка за 40 минут, как дела? Это просто ужас», — цитирует Смита Basket News.

