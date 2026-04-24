Чемпион НБА Пирс сравнил Дени Авдию и Луку Дончича

Член Зала славы, чемпион НБА Пол Пирс сравнил форварда «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дени Авдию с разыгрывающим «Лос-Анджелес Лейкерс» Лукой Дончичем.

«Я говорю вам, он выглядит как более быстрый и атлетичный Лука Дончич. Когда он врывается в «краску», он силён. Он также агрессивен. Он действует по прямой. Мне нравятся игроки в плей-офф, которые действуют по прямой, такие как «сейчас, мы не играем». Энт Мэн тоже действует по прямой, Авдия — по прямой. Шей Гилджес-Александер — по прямой. Я не играю с тобой. Я действую прямо по прямой», — сказал Пирс в подкасте KG Certified.

Во втором матче серии с «Сан-Антонио» израильский баскетболист набрал 14 очков и сделал четыре подбора.