Форвард «Зенита» Сергей Карасёв: надеюсь, что скоро основную сборную России допустят

Форвард «Зенита» Сергей Карасёв прокомментировал новость о допуске молодёжных национальных команд России по баскетболу 3х3 к Лиге наций ФИБА — 2026.

«Я в первую очередь обрадовался тому, что уже идут какие-то сдвиги. Плюс ребята всё-таки очень успешно выступают: когда играли на Олимпиаде, завоевали медали, поэтому здорово. Я рад за них и надеюсь, что в скором будущем до участия в международных турнирах допустят уже и основные команды 5х5, и молодёжные, — сказал Карасёв в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Нюхиным.

Напомним, 23 апреля стало известно о допуске молодёжных сборных России по баскетболу 3x3 к Лиге наций ФИБА — 2026. Следующая контрольная точка намечена на сентябрь 2026 года, когда вопрос о возвращении россиян будет вновь поднят на уровне исполкома ФИБА.