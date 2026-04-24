Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Монако» — «Барселона», результат матча 24 апреля 2026, счет 79:70, Евролига-2025/2026

«Монако» дома обыграл «Барселону» и вышел в плей-офф Евролиги
Комментарии

В пятницу, 24 апреля, в плей-ин Евролиги сезона-2025/2026 состоялся матч между баскетбольным клубом «Монако» и испанской «Барселоной». Хозяева одержали победу со счётом 79:70 (26:14, 23:21, 9:18, 21:17). Хозяева площадки уверенно начали встречу, выиграв первую четверть со счётом 26:14.

Евролига . Плей-ин
24 апреля 2026, пятница. 20:30 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
79 : 70
Барселона
Барселона, Испания
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Тайс, Диалло, Хэйс, Тарпей, Бегарен, Недович, Стразель, Джеймс
Барселона: Пантер, Маркос, Кейл, Норрис, Веселы, Брисуэла, Саторански, Эрнангомес, Фалл, Клайберн, Шенгелия, Парра

Самым результативным игроком в составе победителей стал немецкий форвард Даниэль Тайс. На свой счёт он записал 16 очков и шесть подборов при коэффициенте эффективности «+17».

В составе гостей паркета наилучшим образом себя проявил американский баскетболист Уилл Клайберн. Он принёс «Барселоне» 16 очков при коэффициенте эффективности «+17».

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android