«Монако» дома обыграл «Барселону» и вышел в плей-офф Евролиги

В пятницу, 24 апреля, в плей-ин Евролиги сезона-2025/2026 состоялся матч между баскетбольным клубом «Монако» и испанской «Барселоной». Хозяева одержали победу со счётом 79:70 (26:14, 23:21, 9:18, 21:17). Хозяева площадки уверенно начали встречу, выиграв первую четверть со счётом 26:14.

Самым результативным игроком в составе победителей стал немецкий форвард Даниэль Тайс. На свой счёт он записал 16 очков и шесть подборов при коэффициенте эффективности «+17».

В составе гостей паркета наилучшим образом себя проявил американский баскетболист Уилл Клайберн. Он принёс «Барселоне» 16 очков при коэффициенте эффективности «+17».