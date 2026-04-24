АСВЕЛ намерен остаться в Евролиге с Тони Паркером в роли главного тренера — источник

Французский баскетбольный клуб АСВЕЛ намерен сохранить место в Евролиге на следующий сезон, несмотря на неопределённость, связанную с переговорами о продлении лицензии. Ожидается, что с сезона-2026/2027 главным тренером команды станет легендарный защитник Тони Паркер.

Руководство клуба во время недавнего собрания акционеров официально выразило желание продолжить участие в турнире.

Однако позиция Паркера, публично поддержавшего проект Europe NEXT и инвестиционный саммит НБА в Лондоне, вызвала разногласия среди акционеров. Многие из них теперь выступают за выход АСВЕЛа из Евролиги из-за конфликта интересов владельца клуба, сообщает Eurohoops.