Евролига: результаты матчей плей-ин 24 апреля

В пятницу, 24 апреля, в Евролиге сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола могли посмотреть один матч стадии плей-ин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Евролига. Плей-ин. Результаты на 24 апреля:

«Монако» — «Барселона» — 79:70.

Испанская «Барселона» завершила своё выступление в нынешнем сезоне Евролиги.

«Монако» обеспечил себе место в плей-офф, где в первом раунде встретится с греческим «Олимпиакосом», занявшим первое место по итогам регулярного чемпионата.

Напомним, первые матчи 1/4 финала плей-офф Евролиги сезона-2025/2026 пройдут уже 28 апреля.