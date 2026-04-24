Стали известны все пары плей-офф Евролиги в сезоне-2025/2026

В пятницу, 24 апреля, был сыгран последний матч стадии плей-ин, который определил всех участников четвертьфинальных встреч элитного европейского баскетбольного турнира — Евролиги — в сезоне-2025/2026.

1. «Олимпиакос» — «Монако».

2. «Валенсия» — «Панатинаикос».

3. «Реал» — «Хапоэль».

4. «Фенербахче» — «Жальгирис».

Греческий «Олимпиакос» второй год подряд стал чемпионом регулярного сезона Евролиги с показателем в 26 побед и 12 поражений. На втором месте расположилась испанская «Валенсия» с балансом 24 победы и 13 поражений. Третью строчку занял мадридский «Реал». Испанский клуб одержал 24 победы и потерпел 14 поражений.