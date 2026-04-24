Чарания: Ривз близок к возвращению. Он попытается принять участие в третьей игре

Инсайдер ESPN Шэмс Чарания поделился информацией о восстановлении защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Остина Ривза, который пропустил остаток регулярного чемпионата и начало первого раунда плей-офф с «Хьюстон Рокетс» из-за травмы косых мышц живота.

«Остин Ривз — на пути к площадке. Близок к возвращению. По моей информации, Ривз попытается принять участие в третьей игре, если нет, то в четвёртой. Последние несколько дней занимается на площадке. Восстановление идёт хорошо, никаких осложнений. По первоначальным прогнозам, он мог пропустить четыре-шесть недель, но у него есть все шансы опередить этот график», — цитирует Чаранию Legion Hoops.

«Лейкерс» начали серию с «Хьюстоном» с двух побед. Третий матч состоится в ночь на субботу, 25 апреля, в Хьюстоне.