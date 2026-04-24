Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чарания: Ривз близок к возвращению. Он попытается принять участие в третьей игре

Комментарии

Инсайдер ESPN Шэмс Чарания поделился информацией о восстановлении защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Остина Ривза, который пропустил остаток регулярного чемпионата и начало первого раунда плей-офф с «Хьюстон Рокетс» из-за травмы косых мышц живота.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2026, суббота. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Овертайм
108 : 112
ОТ
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Хьюстон Рокетс: Холидей, Томпсон, Финни-Смит, Дэвисон, Тэйт, Смит II, Шеппард, Исон, Окоги, Шенгюн, Капела, Грин
Лос-Анджелес Лейкерс: Тьеро, Вандербилт, Смит, Кнехт, Эйтон, Джеймс, Кеннард, Хэйс, Ларэвиа, Клебер, Джеймс, Хатимура, Смарт

«Остин Ривз — на пути к площадке. Близок к возвращению. По моей информации, Ривз попытается принять участие в третьей игре, если нет, то в четвёртой. Последние несколько дней занимается на площадке. Восстановление идёт хорошо, никаких осложнений. По первоначальным прогнозам, он мог пропустить четыре-шесть недель, но у него есть все шансы опередить этот график», — цитирует Чаранию Legion Hoops.

«Лейкерс» начали серию с «Хьюстоном» с двух побед. Третий матч состоится в ночь на субботу, 25 апреля, в Хьюстоне.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android