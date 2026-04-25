Расписание плей-офф Евролиги

С 28 апреля в Евролиге начнётся четвертьфинал плей-офф, в рамках которого команды будут бороться за право выхода в полуфинал. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием плей-офф.

Расписание 1/4 финала плей-офф Единой лиги:

«Валенсия» (2) — «Панатинаикос» (7);

«Фенербахче» (4) — «Жальгирис» (5).

Данные команды проведут матчи 28, 30 апреля и 6, 8 и 12 мая.

«Олимпиакос» (1) — «Монако» (8)

Данные команды проведут матчи 28, 30 апреля и 5, 7 и 12 мая.

«Реал» (3) — «Хапоэль» (6)

Данные команды проведут матчи 29 апреля и 1, 5, 7 и 12 мая.

Напомним, греческий «Олимпиакос» второй год подряд стал чемпионом регулярного сезона Евролиги с показателем в 26 побед и 12 поражений.

Расписание полуфиналов и решающего матча пока не объявлено не было.