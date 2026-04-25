Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кевин Харт — о Шакиле О’Ниле: считаю, что он один из умнейших бизнес-умов современности

Комментарии

Четырёхкратный чемпион НБА Шакил О’Нил построил уникальную бизнес-империю, которая приносит ему около $ 200 млн в год. Об этом в подкасте Underground Lounge рассказал актёр и комик Кевин Харт.

«Люди не отдают должное Шаку. Он такой огромный бренд, что это нелепо. От обуви Шака, которая продаётся в Walmart… миллионы пар проданы. Посмотрите на эти конфеты Шака, Shaq-A-Licious, и молочный коктейль. Шак зарабатывает $ 100 млн, $ 200 млн в год на, чёрт возьми, доходах от конфет. Его партнёрства, бренды, доли в компаниях.

Я считаю, что Шак — один из умнейших бизнес-умов, которые есть в наше время. И из чернокожих мужчин, и из артистов, которые всё сделали правильно. Шак — первопроходец и, чёрт возьми, пример того, как нужно себя позиционировать, когда у тебя есть имя, образ и подобие, которые открывают большие двери», — сказал Харт.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android