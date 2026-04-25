Майкл Бизли рассказал, как украл пиццу у 11-летнего Кевина Дюранта

Бывший форвард НБА Майкл Бизли в подкасте Club Shay Shay поделился подробностями истории, как он украл пиццу у 11-летнего Кевина Дюранта, который сейчас выступает за «Хьюстон Рокетс».

«Я должен был это сделать. Потому что вы судите о решениях, а не о выборе. Вы думаете, что знаете, что бы вы сделали, а что — нет. Но в то же время вы хвалитесь миру, что вы единственный в своём роде, а затем порицаете всех остальных за то, что они не такие, как вы.

Я был не таким, как они. Я шёл домой, чтобы накормить пять ртов, и моя мать всегда говорила нам: «Если ты приносишь что-то в дом, ты должен принести достаточно для всех. Так что я хотел кусок пиццы, но в то же время не хотел, чтобы меня отлупили», — рассказал Бизли.