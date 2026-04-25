«Вот это самое важное». Мартюк высказался о сопернике «Зенита» в плей-офф Единой лиги

Центровой «Зенита» Андрей Мартюк поделился ожиданиями от предстоящей серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Уралмашем», отметив, что команда должна в первую очередь думать о своей игре.

— В первом раунде «Зениту» предстоит сыграть с «Уралмашем». Какая была реакция, когда узнали соперника по первому раунду?

— Мы, в принципе, предполагали, что будем играть либо с МБА-МАИ, либо с «Уралмашем». И тут самое важное — это настроиться на себя. Опять же, как мы себя позиционировать будем, как мы будем играть как команда. Вот это самое важное.

— Как в целом оцениваешь выступление «Уралмаша» в этом сезоне? Можно сказать, что это неудобный соперник для «Зенита»?

— Неудобный соперник это мы для себя же. Главное, чтобы мы в этот момент были сконцентрированы и сфокусированы. В первую очередь на себе, на собственной игре, а не на игре соперника, — сказал Мартюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

