«Понимание, что ты есть». Андрей Мартюк высказался о своей игре в «Зените»

Центровой «Зенита» Андрей Мартюк поделился ощущениями от своей игры в команде, отметив, что с опытом пришло чёткое понимание своей роли и задач на площадке.

— Узнал ли ты о себе что-то новое как об игроке — может, в «Зените» помогли раскрыть какие-то навыки, качества?

— Много всего в плане видения, понимания. И стал менее… Всё равно, когда ты чуть помоложе, ты играешь на каком-то кураже. И когда игра не идёт, ты начинаешь расстраиваться, затаптывать себя. А тут, когда взрослеешь, понимаешь, что ты либо делаешь, либо ты не играешь.

Ты выбираешь — «делать». Это уже не про кураж, а понимание чёткой задачи: что от тебя хотят, кто ты есть, что ты есть и как ты себя позиционируешь на площадке, — сказал Мартюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

