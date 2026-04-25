Мартюк объяснил поражения «Зенита» в матчах «Финала четырёх» Busket Cup с ЦСКА и «Пармой»

Центровой «Зенита» Андрей Мартюк прокомментировал поражения команды в «Финале четырёх» Basket Cup, где петербуржцы уступили ЦСКА (74:88), а затем проиграли «Парме» (89:95) в матче за третье место.

— Особенно обидным получился исход «Финала четырёх» в Basket Cup. По-твоему, что пошло не так — в частности, в матче с «Пармой» за третье место?

— С ЦСКА, мне кажется, упустили контроль игры. Мы более-менее контролировали игру, а потом в четвёртой четверти потеряли фокус и отпустили… Отпустили какой-то контроль собственной игры, и соперник нас за это наказал. А с «Пармой» всё было по плану, мы хорошо играли, но потом они поймали кураж: забросили несколько трёхочковых, даже через руки получилось. Мы этот кураж, к сожалению, не смогли остановить. И соперник также на кураже и завершил этот матч.

Надо как раз этот кураж и подавлять, можно так сказать, некоторыми не движениями, а моментами. Одним, двумя — не знаю. Но это всё опыт, полезный опыт, — сказал Мартюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Главные новости дня: