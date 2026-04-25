Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Мартюк объяснил поражения «Зенита» в матчах «Финала четырёх» Busket Cup с ЦСКА и «Пармой»

Центровой «Зенита» Андрей Мартюк прокомментировал поражения команды в «Финале четырёх» Basket Cup, где петербуржцы уступили ЦСКА (74:88), а затем проиграли «Парме» (89:95) в матче за третье место.

WINLINE Basket Cup . 1/2 финала
10 апреля 2026, пятница. 19:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
88 : 74
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Тримбл - 25, Кливленд - 16, Уэйр - 11, Ухов - 9, Митрович - 8, Руженцев - 7, Жан-Шарль - 5, Антонов - 3, Астапкович - 2, Курбанов - 2, Карпенко, Чадов
Зенит: Мартюк - 15, Джузэнг - 14, Мун - 13, Шаманич - 13, Фрейзер - 9, Емченко - 5, Воронцевич - 3, Бако - 2, Роберсон, Щербенев, Карасёв, Узинский
WINLINE Basket Cup . За 3-е место
11 апреля 2026, суббота. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
89 : 95
Бетсити Парма
Пермь
Зенит: Мун - 19, Джузэнг - 13, Воронцевич - 12, Шаманич - 12, Мартюк - 8, Фрейзер - 7, Карасёв - 6, Емченко - 5, Роберсон - 4, Бако - 3, Щербенев, Узинский
Бетсити Парма: Захаров - 22, Сандерс - 21, Картер - 20, Адамс - 14, Свинин - 11, Минченко - 4, Егоров - 3, Головченко, Стафеев, Миронов

— Особенно обидным получился исход «Финала четырёх» в Basket Cup. По-твоему, что пошло не так — в частности, в матче с «Пармой» за третье место?
— С ЦСКА, мне кажется, упустили контроль игры. Мы более-менее контролировали игру, а потом в четвёртой четверти потеряли фокус и отпустили… Отпустили какой-то контроль собственной игры, и соперник нас за это наказал. А с «Пармой» всё было по плану, мы хорошо играли, но потом они поймали кураж: забросили несколько трёхочковых, даже через руки получилось. Мы этот кураж, к сожалению, не смогли остановить. И соперник также на кураже и завершил этот матч.

Надо как раз этот кураж и подавлять, можно так сказать, некоторыми не движениями, а моментами. Одним, двумя — не знаю. Но это всё опыт, полезный опыт, — сказал Мартюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте полное интервью:
«Далёк от прайма — ещё его не показывал». Искренняя беседа с Андреем Мартюком
