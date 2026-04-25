Андрей Мартюк указал на различия между баскетбольными системами «Локомотива» и «Зенита»

Центровой «Зенита» Андрей Мартюк поделился впечатлениями от различий между системами «Локомотива-Кубань» и петербургского клуба, отметив, что в нынешней команде от него ждут стабильной готовности на ежедневной основе.

— По-твоему, насколько велики различия между системами «Локомотива» и «Зенита»? Было что-то, к чему пришлось заново привыкать?

— Каждый день ты должен быть максимально готов сражаться, тренироваться. Тут на тебя смотрят как на состоявшегося игрока, и ты должен быть готов действительно каждый день, — сказал Мартюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

