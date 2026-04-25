Андрей Мартюк — об игре «Зенита» в данный момент: нет пиковых кондиций

25-летний центровой «Зенита» Андрей Мартюк поделился оценкой текущего состояния команды, отметив, что коллектив ещё не вышел на пик и продолжает набирать форму.

— По твоим ощущениям, «Зенит» уже приблизился к своим пиковым кондициям? Или в плей-офф ещё предстоит вкатиться, чтобы показать свой лучший баскетбол?

— Я думаю, что ещё нет. Нет пиковых кондиций, потому что есть, опять же, над чем работать. Игры в плей-офф всё покажут. Ход только набирается. Это было заметно в игре с УНИКСом, когда у нас почти все были на площадке, — сказал Мартюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

