Центровой «Зенита» Андрей Мартюк: не хочу, чтобы сын шёл по моим стопам

Центровой «Зенита» Андрей Мартюк рассказал о взглядах на воспитание сына, подчеркнув, что самое важное для него — счастье ребёнка.

— Хотел бы, чтобы в будущем сын пошёл по твоим стопам? В баскетбол или в другой спорт.

— Не хочу, чтобы он шёл по моим стопам. Пусть он идёт по своим стопам, строит свою дорогу, свой путь. Потому что каждый человек индивидуален. И я желаю ему самую лучшую жизнь, как любой родитель своему ребёнку.

— Не будет такого: «ты обязательно идёшь в баскетбол»?

— Ну, сын играется сейчас баскетбольным мячом. Вот как раз нашим, который в Лиге ВТБ мяч. Прям ему нравится, особенно когда я стучу, подбрасываю. И он сам тоже берёт, хватает и старается его бросить, но не получается, — сказал Мартюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.