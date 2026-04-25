Баскетболист «Зенита» Мартюк оценил футбольную атмосферу в Краснодаре и Санкт-Петербурге

Центровой «Зенита» Андрей Мартюк поделился впечатлениями от футбольной атмосферы в Краснодаре и Санкт-Петербурге, отметив высокий интерес болельщиков к матчам.

— А ты сам следишь за какими-то другими видами спорта? И Петербург, и Краснодар славятся футболом, например.

— Не увлекался, но мне интересно было просто ходить на футбол, потому что в Краснодаре сумасшедшая поддержка. Ты это ощущаешь по пробкам и по машинам, которые ездят с эмблемой. Так же в Питер переехал — тут потрясающая арена, тоже сходили на матч с супругой и сыном.

Просто полный стадион, полные трибуны, везде, опять же, люди на улице в шарфах, в шапках, в куртках, футболках, всякие эмблемы. «Зенит» везде, и это прекрасно. Мне нравится, как эти клубы, команды, организации, делают культуру. Радует, что люди ходят на игры, смотрят, — сказал Мартюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Баскетбол ногами: