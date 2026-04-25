Игрок «Зенита» Андрей Мартюк рассказал о любимых местах в Санкт-Петербурге

Центровой «Зенита» Андрей Мартюк поделился списком любимых мест в Санкт-Петербурге, отметив, что выбор зависит от настроения — от прогулок по паркам до поездок за город.

— Есть уже какие-то любимые места?

— Очень много мест. Мы с супругой иногда выбираем, куда сходить, потому что очень много достопримечательностей. Допустим, погулять, сходить в парк, где много деревьев — это Крестовский, Таврический сад. Потом поехать за город куда-то — Охта-парк, Петергоф, Екатерининский дворец. Если архитектура, то просто по Невскому пройтись, по всему Центральному району города. Также по Петроградке погулять, по Ваське. Просто мест куча, уйма, и всё зависит от желания: куда, что мы хотим? Природу или архитектуру.

— А на Исакиевский собор поднимался?

— К сожалению, нет. Только вчера мы с супругой были там и говорили об этом, — сказал Мартюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.