Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Игрок «Зенита» Андрей Мартюк рассказал о любимых местах в Санкт-Петербурге

Игрок «Зенита» Андрей Мартюк рассказал о любимых местах в Санкт-Петербурге
Комментарии

Центровой «Зенита» Андрей Мартюк поделился списком любимых мест в Санкт-Петербурге, отметив, что выбор зависит от настроения — от прогулок по паркам до поездок за город.

— Есть уже какие-то любимые места?
— Очень много мест. Мы с супругой иногда выбираем, куда сходить, потому что очень много достопримечательностей. Допустим, погулять, сходить в парк, где много деревьев — это Крестовский, Таврический сад. Потом поехать за город куда-то — Охта-парк, Петергоф, Екатерининский дворец. Если архитектура, то просто по Невскому пройтись, по всему Центральному району города. Также по Петроградке погулять, по Ваське. Просто мест куча, уйма, и всё зависит от желания: куда, что мы хотим? Природу или архитектуру.

— А на Исакиевский собор поднимался?
— К сожалению, нет. Только вчера мы с супругой были там и говорили об этом, — сказал Мартюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android