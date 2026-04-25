«Во время профессиональной карьеры нельзя». Мартюк раскрыл экстремальную мечту

25-летний центровой «Зенита» Андрей Мартюк признался, что мечтает прыгнуть с парашютом, однако не планирует делать это во время профессиональной карьеры.

— Вне баскетбола, какие цели ты ставишь перед собой на ближайшие пару лет? Может, есть мечта, которую хочешь осуществить?
— Есть очень много мечт, много желаний, которые, честно, озвучивать не люблю, не хочу. С парашютом прыгнуть? Вот как раз у меня папа служил в ВДВ, и он прыгал с парашютом. И, честно, я у него недавно спрашивал. Я, честно, хочу сам прыгнуть — ну, без подстраховки, без второго человека, сам с парашютом.

Вот такое желание есть, мечта, да, которую я могу озвучить. Хочу это сделать, но не знаю когда. В плане, во время профессиональной карьеры нельзя, но после, я думаю, созрею на это. Но страшно. Страшно и интересно, — сказал Мартюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте полное интервью:
«Далёк от прайма — ещё его не показывал». Искренняя беседа с Андреем Мартюком
