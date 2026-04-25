Стал известен самый прогрессирующий игрок НБА сезона-2025/2026

Канадский атакующий защитник «Атланты Хоукс» Никил Александер-Уолкер стал самым развивающимся игроком текущего сезона и получил награду MIP.

В прошлом сезоне Александер-Уокер набирал в среднем 9,4 очка за игру, а в этом — уже 20,8. Его результативность выросла на 11,4 очка за матч. Такой резкий прогресс за один год в НБА за последние 35 лет демонстрировали только пять игроков, которые соответствовали квалификационным требованиям.

Отметим, что «Атланта» стала первой командой, чьи игроки два года подряд получили такую награду. В прошлом сезоне самым прогрессирующим баскетболистом стал австралиец Дайсон Дэниэлс.

