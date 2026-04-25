50 очков Брауна и Тейтума помогли «Бостону» обыграть «Сиксерс» и повести в серии 2-1

В ночь с 24 на 25 апреля завершился третий матч плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Филадельфия Сиксерс» и «Бостон Селтикс». Победу в этой встрече одержали гости со счётом 108:100.

Самым результативным игроком в составе хозяев стал американский защитник Тайриз Макси, набравший 31 очко и сделавший четыре подбора и шесть передач.

В составе гостей самым результативным стал американский звёздный форвард Джейлен Браун, на счету которого 25 очков, семь подборов и четыре передачи. Также на счету американского форварда Джейсона Тейтума 25 очков, четыре подбора и семь передач.

Таким образом, «Бостон» повёл в серии со счётом 2-1.