Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Филадельфия Сиксерс — Бостон Селтикс, результат матча 25 апреля 2026, счет 100:108, плей-офф НБА 2025-2026

50 очков Брауна и Тейтума помогли «Бостону» обыграть «Сиксерс» и повести в серии 2-1
В ночь с 24 на 25 апреля завершился третий матч плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Филадельфия Сиксерс» и «Бостон Селтикс». Победу в этой встрече одержали гости со счётом 108:100.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2026, суббота. 02:00 МСК
100 : 108
Филадельфия Сиксерс: Макси - 31, Джордж - 18, Убре - 17, Драммонд - 12, Бона - 10, Эджкомб - 10, Граймс - 2, Лоури, Эдвардс, Уотфорд, Терри, Брум, Барлоу, Уокер
Бостон Селтикс: Тейтум - 25, Браун - 25, Притчард - 15, Вучевич - 11, Уайт - 11, Хозер - 6, Шейерман - 6, Кета - 6, Гарза - 3, Харпер Мл., Уолш, Гонсалес, Шульга, Бэнтон, Уильямс

Самым результативным игроком в составе хозяев стал американский защитник Тайриз Макси, набравший 31 очко и сделавший четыре подбора и шесть передач.

В составе гостей самым результативным стал американский звёздный форвард Джейлен Браун, на счету которого 25 очков, семь подборов и четыре передачи. Также на счету американского форварда Джейсона Тейтума 25 очков, четыре подбора и семь передач.

Таким образом, «Бостон» повёл в серии со счётом 2-1.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Сейчас читают:
Плей-офф НБА — 2026. Первый раунд. LIVE!
Live
Плей-офф НБА — 2026. Первый раунд. LIVE!
