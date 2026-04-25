Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Хьюстон Рокетс — Лос-Анджелес Лейкерс, результат матча 25 апреля 2026, счет 112:108, плей-офф НБА 2025-2026

Дабл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Хьюстон» и упрочить лидерство в серии
В Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-центр» завершился третий матч первого раунда плей-офф НБА, в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева площадки проиграли встречу со счётом 108:112 после овертайма.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2026, суббота. 03:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
108 : 112
ОТ
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 33, Томпсон - 26, Смит II - 24, Шеппард - 17, Исон - 5, Капела - 2, Тэйт - 1, Холидей, Финни-Смит, Дэвисон, Дюрант, Окоги, Грин
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 29, Хатимура - 22, Смарт - 21, Кеннард - 14, Хэйс - 12, Вандербилт - 5, Джеймс - 5, Эйтон - 2, Ларэвиа - 2, Тьеро, Кнехт, Клебер, Ривз, Смит

Самым результативным игроком в составе победителей стал звёздный форвард Леброн Джеймс, в активе которого дабл-дабл из 29 очков, 13 подборов и шести передач.

У хозяев больше всего очков набрал турецкий центровой Алперен Шенгюн, у которого дабл-дабл из 33 очков, 16 подборов и шести передач.

Счёт в серии стал 3-0 в пользу «Лейкерс». Следующая игра состоится 27 апреля также на площадке «Хьюстона».

