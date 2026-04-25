Дабл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Хьюстон» и упрочить лидерство в серии

В Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-центр» завершился третий матч первого раунда плей-офф НБА, в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева площадки проиграли встречу со счётом 108:112 после овертайма.

Самым результативным игроком в составе победителей стал звёздный форвард Леброн Джеймс, в активе которого дабл-дабл из 29 очков, 13 подборов и шести передач.

У хозяев больше всего очков набрал турецкий центровой Алперен Шенгюн, у которого дабл-дабл из 33 очков, 16 подборов и шести передач.

Счёт в серии стал 3-0 в пользу «Лейкерс». Следующая игра состоится 27 апреля также на площадке «Хьюстона».