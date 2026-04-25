Портленд Трэйл Блэйзерс — Сан-Антонио Спёрс, результат матча 25 апреля 2026, счет 108:120, плей-офф НБА 2025-2026

«Сан-Антонио» обыграл «Портленд» на выезде и повёл в серии. У Касла — 33 очка
Утром 25 апреля завершился третий матч 1/8 финала НБА, в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Встреча прошла на паркете арены «Мода-центр» в Портленде (США, штат Орегон) и закончилась победой гостей со счётом 120:108. Счёт в серии — 2-1 в пользу «Спёрс».

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
25 апреля 2026, суббота. 05:30 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
108 : 120
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Портленд Трэйл Блэйзерс: Холидэй - 29, Хендерсон - 21, Авдия - 19, Грант - 13, Уильямс - 11, Клингэн - 7, Шарп - 4, Тибулл - 2, Камара - 2, Уэсли, Ян, Мюррэй, Крейчи, Сиссоко
Сан-Антонио Спёрс: Касл - 33, Харпер - 27, Фокс - 18, Корнет - 14, Васселл - 11, Шампани - 9, Джонсон - 5, Брайант - 3, Олиник, Бийомбо, Пламли, Барнс, Уотерс III

В составе хозяев больше всего очков набрал защитник Дрю Холидей — 29 очков, шесть подборов и пять передач.

Наивысшую результативность у гостей продемонстрировал защитник Стефон Касл: 33 очка, два подбора и пять передач. В активе защитника Дилана Харпера дабл-дабл — 27 очков, 10 подборов и три передачи. Центровой Люк Корнет также оформил дабл-дабл: 14 очков, 10 подборов и две передачи.

Следующий матч между командами состоится 26 апреля на этой же арене.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф НБА сезона-2025/2026
Плей-офф НБА — 2026. Первый раунд. LIVE!
Плей-офф НБА — 2026. Первый раунд. LIVE!
