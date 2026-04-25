«Сан-Антонио» обыграл «Портленд» на выезде и повёл в серии. У Касла — 33 очка

Утром 25 апреля завершился третий матч 1/8 финала НБА, в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Встреча прошла на паркете арены «Мода-центр» в Портленде (США, штат Орегон) и закончилась победой гостей со счётом 120:108. Счёт в серии — 2-1 в пользу «Спёрс».

В составе хозяев больше всего очков набрал защитник Дрю Холидей — 29 очков, шесть подборов и пять передач.

Наивысшую результативность у гостей продемонстрировал защитник Стефон Касл: 33 очка, два подбора и пять передач. В активе защитника Дилана Харпера дабл-дабл — 27 очков, 10 подборов и три передачи. Центровой Люк Корнет также оформил дабл-дабл: 14 очков, 10 подборов и две передачи.

Следующий матч между командами состоится 26 апреля на этой же арене.