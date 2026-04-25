21-летний защитник «Локомотива-Кубань» пойдёт на драфт НБА в 2026 году

21-летний российский защитник Всеволод Ищенко, выступающий за команду Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань», выставит свою кандидатуру на драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2026 году, о чём сообщил журналист Джонатан Гивони из издания DraftExpress.

«Перспективный игрок с размахом рук 2,1 м и интригующей универсальностью на двух сторонах площадки», — говорится в аккаунте DraftExpress в социальной сети Х.

В сезоне-2025/2026 Всеволод принял участие в 35 играх краснодарского клуба, из которых 15 начинал в стартовом составе. В среднем за игру Ищенко набирает 8,5 очка, 4,7 подбора, 2,2 передачи, 0,7 блок-шота, 1,2 перехвата и 1,5 потери. Также Всеволод претендует на звание лучшего молодого игрока сезона.