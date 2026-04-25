НБА: результаты игр плей-офф на 25 апреля

В ночь на 25 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день первого раунда плей-офф сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники североамериканского баскетбола смогли посмотреть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Результаты игрового дня НБА 25 апреля:

«Филадельфия Сиксерс» — «Бостон Селтикс» — 100:108 — счёт в серии 1-2;

«Хьюстон Рокетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 108:112 (ОТ) — счёт в серии 0-3;

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 108:120 — счёт в серии 1-2.

«Лейкерс» на данный момент единственный клуб, который довёл противостояние в нынешнем розыгрыше до трёх побед без единого поражения.